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Юморист Светлаков закрыл свой ресторан в Екатеринбурге 

ИА Regnum 1 час назад
Светлаков закрыл свой ресторан в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Ресторан ESHAK юмориста Сергея Светлакова больше не откроет свои двери в Екатеринбурге. Об этом актёр заявил журналистам.
С марта 2020 года на дверях ресторана появилась табличка о временном закрытии. Оказалось, что точку общепита решили не открывать.

«Мы арендовали помещение и в наше тяжелое время не смогли договориться о снижении арендной платы», — пояснил своё решение Светлаков порталу «Е1».

Были попытки договориться с арендодателями, однако никаких послаблений с их стороны предоставлено не было. В этой ситуации содержать ресторан дальше было невозможно, признал юморист.
Как сообщало ИА REGNUM, пандемию COVID-19 не смогли пережить несколько точек общепита, в частности основанная рэпером Тимати бургерная Black Star Burger.
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Шоу-бизнес , Тимати , Сергей Светлаков , Екатеринбург , Свердловская Область
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