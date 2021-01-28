Светлаков закрыл свой ресторан в Екатеринбурге

Ресторан ESHAK юмориста Сергея Светлакова больше не откроет свои двери в Екатеринбурге. Об этом актёр заявил журналистам.
С марта 2020 года на дверях ресторана появилась табличка о временном закрытии. Оказалось, что точку общепита решили не открывать.
«Мы арендовали помещение и в наше тяжелое время не смогли договориться о снижении арендной платы», — пояснил своё решение Светлаков порталу «Е1».
Были попытки договориться с арендодателями, однако никаких послаблений с их стороны предоставлено не было. В этой ситуации содержать ресторан дальше было невозможно, признал юморист.
Как сообщало ИА REGNUM, пандемию COVID-19 не смогли пережить несколько точек общепита, в частности основанная рэпером Тимати бургерная Black Star Burger.