Светлаков закрыл свой ресторан в Екатеринбурге

Ресторан ESHAK юмориста Сергея Светлакова больше не откроет свои двери в Екатеринбурге . Об этом актёр заявил журналистам.

С марта 2020 года на дверях ресторана появилась табличка о временном закрытии. Оказалось, что точку общепита решили не открывать.

«Мы арендовали помещение и в наше тяжелое время не смогли договориться о снижении арендной платы», — пояснил своё решение Светлаков порталу «Е1».

Были попытки договориться с арендодателями, однако никаких послаблений с их стороны предоставлено не было. В этой ситуации содержать ресторан дальше было невозможно, признал юморист.