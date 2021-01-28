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В сети появились редкие кадры супруги Валерия Леонтьева 

Газета.Ru и ещё 7 10 часов назад
В сети появились редкие кадры супруги Леонтьева
Фото: РИА Новости
Композитор Игорь Крутой в своем Instagram опубликовал видеозапись, где видно супругу артиста Валерия Леонтьева Людмилу Исакович, которая избегает публичности. Крутой рассказал, что певец с женой навестили его в Майами.

"Замечательный день — к нам в гости приехали мама с Аллочкой и Валерик Леонтьев с Люсей. Часа три просидели в ресторане с видом на яхт-клуб, ели, пили, вспоминали, смеялись", — написал композитор под видео.

На кадрах Исакович видно всего несколько секунд. Узнать ее можно только по светлым коротким волосам и крупным татуировкам. Леонтьев и Исакович вместе с 1972 года, женаты с 1998 года. Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обвинил Валерия Леонтьева в краже песни.
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