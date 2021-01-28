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Москва

Бузова рассказала о разочаровании в психологах 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Бузова разочаровалась в психологах
Фото: @buzova86
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что в прошлом обращалась к психологам из-за тяжелейшего состояния, однако разочаровалась в их действиях. Как сообщает Starhit, об этом она сказала в эфире шоу «Бородина против Бузовой».

«Когда я умирала, психологи мне не помогли. Я сидела, плакала, мне было плохо, а психолог говорил, что я сама виновата, сама выбираю страдать», — отметила артистка.

По ее словам, такой подход специалистов стал поводом отказаться от их услуг.

«С тех пор я с психологами не работаю», — подчеркнула Бузова.

Поклонники посчитали, что к психологам ведущая обращалась после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Именно через некоторое время после этого разрыва Бузова начала музыкальную карьеру.
Утром 22 января Бузова сообщила, что рассталась с возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава. Она поблагодарила его за мгновения счастья, но в то же время опубликовала часть нецензурной переписки с Давой в WhatsApp и показала скриншоты сообщений, в которых называла возлюбленного чудовищем. Пара была вместе около двух лет.
Сам Манукян позже высказался о расставании с телеведущей. Он отметил, что это «пройденный этап» и что «к сожалению, это жизнь». Дава не стал делиться другими подробностями, заявив, что не хочет говорить о своей личной жизни.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Давид Манукян , Ольга Бузова
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