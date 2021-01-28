Бывший муж Началовой угрожал ей перед смертью 

Анна призналась, что Началова отписала спортсмену часть своей недвижимости.

«При появлении дома она подарила ему место в гараже, отписала половину квартиры. Ездит к нему в эти города, где он играет бесконечно. Срывает гастроли, срывает какие-то записи, потому что она летит к нему, потому что она его любит», — сообщила Исаева.

После расставания Фролов пригрозил Юлии, что заселит кого-нибудь на полученную половину апартаментов.

«Я читала несколько SMS от него. В частности, в этих SMS конкретно шли угрозы. Было написано, что, если мы с тобой не договоримся по-доброму, я тогда найду, кого туда заселить», — рассказала Анна.

Также подруга Началовой отметила, что перед смертью у певицы поднялся уровень сахара. Это происходит, по словам Исаевой, при сильном стрессе, который, возможно, был связан с действиями Александра. В последних сообщениях Юлия просила Анну сказать, что хоккеист бросил ее ради супруги своего лучшего друга, который живет в США.