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СМИ подсчитали затраты Бузовой на вечеринку в честь юбилея 

News.ru 47 минут назад
Вечеринка в честь юбилея обошлась Бузовой в 5 млн рублей
Фото: ТАСС
Дни рождения Ольги Бузовой, Ляйсан Утяшевой и Александра Овечкина стали самыми яркими из последних торжеств знаменитостей. По подсчётам журналистов, один такой праздник, организованный в Москве, стоит порядка 5 миллионов рублей.
Аренда банкетного зала стоит порядка 400 тысяч рублей. Сам банкет обходится в сумму от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Торт стоит от 200 тысяч рублей за килограмм, пишет KP.RU.
За декорации и зоны для фото придётся заплатить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Выступления звёзд обходятся от 2 миллионов рублей. Издание отмечает, что большинству россиян придётся потратить несколько лет, чтобы заработать такое количество денег. При этом нужно будет отказаться от еды и одежды, чтобы закатить подобную вечеринку.
Если же торжество проводится в Дубае, как это любят российские звёзды, ценник вырастает в несколько раз.
Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова шумно отметила 35-летие. На праздник звезда пригласила не менее знаменитых друзей по шоу-бизнесу. Певица не забыла и своих бывших коллег по телестройке.
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Комментарии 12
Шоу-бизнес , Александр Овечкин , Комсомольская правда
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