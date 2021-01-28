Волочкова рассталась с таинственным возлюбленным 

Анастасия Волочкова приняла решение расстаться со своим мужчиной. Она рассказала своим поклонникам в Instagram, как пришла к этому, и рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.
Напомним, на прошлой неделе балерине исполнилось 45 лет. Свой юбилей артистка встретила на сцене, сыграв в спектакле, к которому она усердно готовилась. Она рассказала, что в этот день было много цветов, гостей и друзей. Волочкова призналась, что была счастлива в день своего рождения, но именно в этот день она приняла решение расстаться со своим любимым человеком.
«Мы долгое время жили вместе. Множество прекрасных моментов и событий и отдыхов нас объединяло. Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала Судьба. Потому что я могу связывать свои отношения только с самыми лучшими», — написала она в Instagram.
Волочкова добавила, что ей свойственно разочаровываться в людях, и в их отношениях и поступках. Она перечислила, каким должен быть мужчина, достойный отношений с ней.
Напомним, недавно стало известно о расставании телеведущей Ольги Бузовой с ее молодым человеком. А в начале января певица Лолила Милявская тайно вышла замуж в шестой раз.