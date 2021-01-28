Волочкова рассталась с таинственным возлюбленным 

«Мы долгое время жили вместе. Множество прекрасных моментов и событий и отдыхов нас объединяло. Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала Судьба. Потому что я могу связывать свои отношения только с самыми лучшими», — написала она в Instagram.