Федосеева-Шукшина встретилась с любовницей Алибасова 

Федосеева-Шукшина заявила, что не верит в роман бывшего мужа с молодой помощницей и готова принять его обратно.

«Я готова принять его в своей квартире. Может, он захочет на время переехать. Я не верю, что у него был роман, что эта женщина беременна. Бари мне говорил, что ему заплатили за эту постановку», — заявила актриса.

Полторацкая, в свою очередь, заверила общественность, что у них с Алибасовым настоящие отношения, и она находится на пятом месяце беременности.

«Мы вместе, и я действительно беременна. Я на пятом месяце. После родов планирую сделать тест ДНК, чтобы не было никаких сомнений в том, кто отец», — пообещала Виктория.

Даже после этого заявления Шукшина не поверила в реальность их отношений и назвала слова Полторацкой попыткой пиара.

Она даже предложила стать крестной будущего ребенка Виктории, если окажется, что его отец — Бари Алибасов.

«Если вы родите от него, то я готова стать крестной. Мальчик будет или девочка — я готова. Но я точно знаю, что она не беременна от Бари», — заявила Лидия Федосеева-Шукшина.

Как сообщал «Рамблер», в конце декабря суд развел Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину. Отношения супругов испортились после того, как продюсер продал своему помощнику подаренную ему Шукшиной квартиру в Москве. В ноябре в СМИ появилась информация о романе Алибасова с молодой помощницей Викторией Полторацкой. Шукшина сочла поведение Алибасова «недостойным» и «неэтичным», поскольку их брак еще не был расторгнут.