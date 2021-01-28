Памела Андерсон тайно вышла замуж за телохранителя 

Актриса Памела Андерсон снова вышла замуж, и опять церемония прошла в тайне. Ее шестым мужем стал молодой телохранитель Дэн Хейхрест, сообщает DailyMailTV.
Свадьба состоялась накануне Рождества в доме 53-летней актрисы в канадском Ванкувере. Церемония была тихой и скромной.
«Я именно там, где мне нужно быть, — в руках мужчины, который по-настоящему меня любит», — призналась она в интервью телеканалу.
Роман между Хэйхрестом и голливудской звездой начался весной 2020 года во время самоизоляции, а в СМИ информация об их отношениях появилась осенью. О нем мало что известно, так как Памела скрывает своего избранника. Сообщается, что ему около 40 лет. Ее друзья считают, что он не парень из Голливуда и идеально ей подходит.
Напомним, предыдущий брак актрисы закончился не вполне удачно. В январе 2020 года она вышла замуж за своего давнего поклонника 74-летнего продюсера Джона Питерса, но через 12 дней после свадьбы он бросил ее по SMS.