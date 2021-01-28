Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Памела Андерсон тайно вышла замуж за телохранителя 

Мир24 и ещё 1 8 минут назад
Памела Андерсон тайно вышла замуж за телохранителя
Фото: МТРК «Мир» / Максим Кулачков
Актриса Памела Андерсон снова вышла замуж, и опять церемония прошла в тайне. Ее шестым мужем стал молодой телохранитель Дэн Хейхрест, сообщает DailyMailTV.
Свадьба состоялась накануне Рождества в доме 53-летней актрисы в канадском Ванкувере. Церемония была тихой и скромной.

«Я именно там, где мне нужно быть, — в руках мужчины, который по-настоящему меня любит», — призналась она в интервью телеканалу.

Роман между Хэйхрестом и голливудской звездой начался весной 2020 года во время самоизоляции, а в СМИ информация об их отношениях появилась осенью. О нем мало что известно, так как Памела скрывает своего избранника. Сообщается, что ему около 40 лет. Ее друзья считают, что он не парень из Голливуда и идеально ей подходит.
Напомним, предыдущий брак актрисы закончился не вполне удачно. В январе 2020 года она вышла замуж за своего давнего поклонника 74-летнего продюсера Джона Питерса, но через 12 дней после свадьбы он бросил ее по SMS.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Мир24: последние новости
Волочкова рассталась с таинственным возлюбленным Волочкова рассталась с таинственным возлюбленным В Москве скончалась певица из группы «Восток» Натэлла Ас В Москве скончалась певица из группы «Восток» Натэлла Ас Банкета не будет: в Москве ресторан могут закрыть за нарушение антиковидных мер Банкета не будет: в Москве ресторан могут закрыть за нарушение антиковидных мер
Комментарии
Шоу-бизнес , Памела Андерсон , Ванкувер , Канада , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео выступления Владимира Путина в Давосе 2021
05:58
Видео выступления Владимира Путина в Давосе 2021
Политика
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
00:32
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
Общество
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
01:19
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
Происшествия
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
00:55
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
Происшествия
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
00:36
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение