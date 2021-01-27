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Москва

Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя 

Lenta.ru 33 минуты назад
Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя
Фото: Reuters
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Избранником знаменитости стал ее телохранитель Дэн Хейхерст. Об этом актриса сообщила изданию Daily Mail.
Как рассказала 53-летняя Андерсон, с будущим мужем она познакомилась в начале 2020 года. С того момента они постоянно проводили время вместе и полюбили друг друга, находясь в самоизоляции.
Приватная свадьба состоялась в канун Рождества на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер, Канада. Новобрачные отказались от пышного празднования в пользу скромной церемонии без участия шафера, подружек невесты, друзей и гостей.

«Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит», — сказала Памела Андерсон.

Ранее Памела Андерсон удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Она заявила, что больше не будет создавать посты в Instagram, Facebook и Twitter. Свое решение знаменитость объяснила тем, что социальные сети являются средством контроля над разумом людей. Свой пост актриса сопроводила хештегами «сбитая с толку толпа», «жизнь» и «свобода».
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Шоу-бизнес , Памела Андерсон
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