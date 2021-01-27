Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя 

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Избранником знаменитости стал ее телохранитель Дэн Хейхерст. Об этом актриса сообщила изданию Daily Mail.

Как рассказала 53-летняя Андерсон, с будущим мужем она познакомилась в начале 2020 года. С того момента они постоянно проводили время вместе и полюбили друг друга, находясь в самоизоляции.

Приватная свадьба состоялась в канун Рождества на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер, Канада. Новобрачные отказались от пышного празднования в пользу скромной церемонии без участия шафера, подружек невесты, друзей и гостей.

«Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит», — сказала Памела Андерсон.