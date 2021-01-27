«Бесила»: Горбачева высказалась о Собчак 

По словам актрисы, она не раз ловила себя на мысли, что Собчак ее очень сильно раздражает.

«Она у меня вызывала реакцию: «Ты меня бесишь»», — заявила Ирина Горбачева.

При этом, разбираясь в причинах этой неприязни, артистка поняла, что в Собчак ее бесило именно то, что было и в ней самой. То, что ее не устраивало, — хамелеонность, то есть способность легко подстраивается под собеседника и обстоятельства.

В пример Горбачева привела перевоплощения журналистки на ее шоу «Осторожно, Собчак!». С одним гостем Ксения Собчак выглядела как леди, с другим — девушкой «в худи».

«Я поняла, что она зарабатывает, как умеет. И начала на нее смотреть как на событие, как на явление», — пояснила актриса.

«Рамблер» писал, что ранее подписчики Ксении Собчак в Instagram раскритиковали фото телеведущей, которое было сделано на Мальдивах. Пользователи не простили журналистке излишней откровенности и неравномерного загара.