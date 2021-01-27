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Россияне молятся за бывшую жену Аршавина 

Елена Прошина 24 минуты назад
Россияне молятся за бывшую жену Аршавина
Фото: РИА Новости
Пользователи социальных сетей молятся за бывшую жену футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину. Об этом сообщает «СтарХит».
Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. На днях Казьмина опубликовала в инстаграме фотографию, на которой сидит в сугробе. Пользователи соцсети обратили внимание на перемены в ее внешности.

«Какая же беда с вами случилась?» — спросил один из них.

Казьмина ответила ему, что с ней произошла трагедия — врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает как бороться. Она рассказала, что перенесла две операции на клиновидной пазухе, и ей повезло вовремя попасть на операционный стол, иначе у нее развился бы сепсис. Казьмина призналась, что в то время вспоминала историю певицы Юлии Началовой, которая могла бы выжить, если бы ей ампутировали ногу.

«Многие пользователи Сети, узнав об этом, стали жалеть женщину и даже молиться за нее. Многие оказали неоценимую моральную поддержку многодетной матери. Аршавина в долгу не осталась и поблагодарила всех неравнодушных», — сообщает «СтарХит».

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Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , StarHit
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