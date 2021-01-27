Россияне молятся за бывшую жену Аршавина 

Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. На днях Казьмина опубликовала в инстаграме фотографию, на которой сидит в сугробе. Пользователи соцсети обратили внимание на перемены в ее внешности.

«Какая же беда с вами случилась?» — спросил один из них.

Казьмина ответила ему, что с ней произошла трагедия — врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает как бороться. Она рассказала, что перенесла две операции на клиновидной пазухе, и ей повезло вовремя попасть на операционный стол, иначе у нее развился бы сепсис. Казьмина призналась, что в то время вспоминала историю певицы Юлии Началовой, которая могла бы выжить, если бы ей ампутировали ногу.