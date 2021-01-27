Администратор Началовой рассказал о роковой песне певицы 

Администратор певицы Юлии Началовой Владимир Белов рассказал, что для своего концерта, который так и не состоялся, она выбрала «роковую» песню — композицию под названием «Останься». Об этом сообщает News.ru

По словам Белова, список песен для будущего концерта они обсуждали, когда Началова уже была в больнице. Певица «без колебаний» решила, что исполнит «Останься» в первую очередь.

По словам матери певицы Таисии Началовой, ее дочь не понимала, что уходит.

«Ей было просто страшно — Юля никогда так не болела», — подчеркнула она.

Директор певицы Анна Исаева отметила, что не узнавала ее по телефону в последние дни — настолько хриплый у нее был голос.

«Тогда я поняла, что произойдет что-то неизбежное», — отметила Исаева.

Как писал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за обострившейся подагры.