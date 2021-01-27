Новое фото Прилучного с коллегой вызвало бурю эмоций у подписчиков 

Коллега актера Павла Прилучного по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян призналась ему в любви и опубликовала в Instagram снимок с поцелуем. Интернет-пользователей фотография удивила.
«Спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие», — написала артистка, анонсировав выход нового сезона сериала.
На снимке, которым Брутян проиллюстрировала запись, Прилучный обнимает ее и прижимается губами к щеке.
«Держу за тебя пальчики! Ты большая молодец!» — написал актер в комментариях.
При этом пользователи соцсети неоднозначно оценили фотографию и признание Зепюр Брутян.
«Необыкновенно трогательное фото!» — написала medvedeva.coach.
«Ого, все-таки вместе)», — отметила alisa_kvint.
«Даже у Мирославы такого фото нет», — иронично заявила maria__marria.
А вот olegkrevetkin осудил Павла Прилучного, напомнив, что он сначала ушел от жены к «папиной дочке» Мирославе Карпович, а теперь заставляет страдать и ее.
«Что ж, совет да любовь, и бог вам судья», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», 21 июня 2020 года стало известно о разводе актера Павла Прилучного с женой Агатой Муцениеце, в браке с которой родились двое детей. Ранее Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный в алкогольном опьянении поднял на нее руку. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что актер может встречаться со своей коллегой Мирославой Карпович. Позднее СМИ сообщили, что актер встречается и с актрисой Зепюр Брутян. Карпович якобы знает об этом, но смирилась.