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Москва

Новое фото Прилучного с коллегой вызвало бурю эмоций у подписчиков 

Елена Прошина 1 час назад
Новое фото Прилучного с коллегой вызвало бурю эмоций у подписчиков
Фото: РИА Новости
Коллега актера Павла Прилучного по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян призналась ему в любви и опубликовала в Instagram снимок с поцелуем. Интернет-пользователей фотография удивила.

«Спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие», — написала артистка, анонсировав выход нового сезона сериала.

На снимке, которым Брутян проиллюстрировала запись, Прилучный обнимает ее и прижимается губами к щеке.

«Держу за тебя пальчики! Ты большая молодец!» — написал актер в комментариях.

При этом пользователи соцсети неоднозначно оценили фотографию и признание Зепюр Брутян.

«Необыкновенно трогательное фото!» — написала medvedeva.coach.

«Ого, все-таки вместе)», — отметила alisa_kvint.

«Даже у Мирославы такого фото нет», — иронично заявила maria__marria.

А вот olegkrevetkin осудил Павла Прилучного, напомнив, что он сначала ушел от жены к «папиной дочке» Мирославе Карпович, а теперь заставляет страдать и ее.

«Что ж, совет да любовь, и бог вам судья», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», 21 июня 2020 года стало известно о разводе актера Павла Прилучного с женой Агатой Муцениеце, в браке с которой родились двое детей. Ранее Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный в алкогольном опьянении поднял на нее руку. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что актер может встречаться со своей коллегой Мирославой Карпович. Позднее СМИ сообщили, что актер встречается и с актрисой Зепюр Брутян. Карпович якобы знает об этом, но смирилась.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Комментарии
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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