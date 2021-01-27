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Москва

Малахов извинился перед женой за танец с Бузовой 

Елена Прошина 1 час назад
Малахов извинился перед женой за танец с Бузовой
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Малахов станцевал с певицей Ольгой Бузовой, взял ее на руки и извинился за это в тиктоке перед своей женой Натальей Шкулевой.
20 января Бузовой исполнилось 35 лет, а на днях состоялось празднование дня ее рождения. Вчера Малахов опубликовал в своем тиктоке видеозапись с мероприятия. На ней он, в частности, танцует с Бузовой откровенный танец (оба они присели на корточки, раздвинув колени), после чего телеведущий взял певицу на руки.

«Веду прямой репортаж с дня рождения Бузовой! Смотреть до конца! #эксклюзив #наташапрости», — написал он в подписи к ролику.

Шкулева — бренд-директор журнала Elle, дочь медиаменеджера Виктора Шкулева и, как сообщал «Рамблер», жена Малахова с 2011 года. В 2017-м она родила ему сына.
На прошлой неделе Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным певцом и блогером Давидом «Давой» Манукяном. Она назвала его чудовищем и обвинила в том, что тот «творил страшные и непонятные вещи».
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Шоу-бизнес , Наталья Шкулева , Виктор Шкулев , Андрей Малахов , Elle
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