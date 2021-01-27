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Москва

Шнуров пожаловался на Пригожина в полицию 

Газета.Ru и ещё 1 51 минуту назад
Шнуров пожаловался на Пригожина в полицию
Фото: РИА Новости
Музыкант Сергей Шнуров подал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина из-за угроз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Добрынина.
По словам адвоката, высказывания Иосифа Пригожина в адрес артиста подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ — угроза причинения тяжкого вреда здоровью (до пяти лет лишения свободы).

«Следственные органы должны будут инициировать доследственную проверку», — уточнил Добрынин.

Он добавил, что в полицию также подали «профилактическое» заявление, чтобы «Пригожин не перешел от угроз к действиям, пока идет доследственная проверка». Это заявление обязывает полицию сообщить Пригожину о недопустимости противоправных действий.
Ранее стало известно, что Пригожин посылал Шнурову смс нецензурного содержания. Также в интервью он заявлял, что готов перейти к рукоприкладству, если понадобится защищать от нападок Шнурова его супругу — певицу Валерию.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия , Интерфакс
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