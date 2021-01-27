Друг Шевчука указал на возможного убийцу стилиста 

Через несколько дней после трагической смерти «звездного» стилиста его друг из Израиля обратился в соцсетях к бывшему бойфренду Шевчука, обвинив его в убийстве.

«Смерть Саши на твоей никчемной совести. И твоего нового бойфренда. Это вы так поиздевались над ним. Вы грохнули Сашу. Полицейские и суд должны вами заняться. Ты убил, ушел, а теперь занимается похоронами!» — написал мужчина.

Как сообщал «Рамблер», 54-летний Александр Шевчук был госпитализирован из своей квартиры на северо-западе Москвы после вечеринки в компании с двумя мужчинами. СМИ сообщали, что под утро один из гостей позвонил близкой подруге стилиста и попросил ее срочно приехать, потому что хозяину стало плохо.

Когда женщина приехала, гостей она уже не застала, а у Шевчука открылось анальное кровотечение, вызванное инородным телом в заднем проходе. Прибывшие на место медики констатировали некроз тканей. Шевчука госпитализировали, но спасти его не удалось. По факту гибели стилиста проводится доследственная проверка.