Рудинштейн назвал заказчика убийства Талькова

Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный».

Как писал «Рамблер», по одной из версий, между ним и охранником Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле).

Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.

Рудинштейн рассказал, что незадолго до убийства вышел фильм «Князь Серебряный», в котором снялся Тальков. По словам Рудинштейна, по требованию продюсера картину перемонтировали, что не понравилось Талькову: во время премьеры он якобы на коленях умолял зрителей покинуть зал.

«Я был в зале и сказал Талькову: «Он тебя убьет». Ровно через месяц разыгрывается ситуация в концертном зале «Юбилейный», во время которой я тоже оказался в самом центре событий», — отметил Рудинштейн.

По мнению Рудинштейна, убийство Талькова заказали Малахову — «представителю тамбовской группировки в Питере». Продюсер считает, что Малахов организовал потасовку, в которой был убит музыкант.

Рудинштейн подчеркнул, что «Азизу использовали втемную, она ничего не знала о готовившемся заказе».