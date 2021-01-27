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Новая версия: Рудинштейн назвал заказчика убийства Талькова 

Мария Иванова 1 час назад
Рудинштейн назвал заказчика убийства Талькова
Фото: архив ТАСС
Продюсер Марк Рудинштейн назвал убийство музыканта Игоря Талькова местью «цветочного короля» из 90-х, продюсировавшего фильм «Князь Серебряный». Об этом он заявил в эфире «Пусть говорят», выпуск опубликован на YouTube.
Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный».
Как писал «Рамблер», по одной из версий, между ним и охранником Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле).
Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.
Рудинштейн рассказал, что незадолго до убийства вышел фильм «Князь Серебряный», в котором снялся Тальков. По словам Рудинштейна, по требованию продюсера картину перемонтировали, что не понравилось Талькову: во время премьеры он якобы на коленях умолял зрителей покинуть зал.

«Я был в зале и сказал Талькову: «Он тебя убьет». Ровно через месяц разыгрывается ситуация в концертном зале «Юбилейный», во время которой я тоже оказался в самом центре событий», — отметил Рудинштейн.

По мнению Рудинштейна, убийство Талькова заказали Малахову — «представителю тамбовской группировки в Питере». Продюсер считает, что Малахов организовал потасовку, в которой был убит музыкант.
Рудинштейн подчеркнул, что «Азизу использовали втемную, она ничего не знала о готовившемся заказе».
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Шоу-бизнес , Марк Рудинштейн , Валерий Шляфман , Игорь Тальков , Игорь Малахов
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