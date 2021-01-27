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Ольга Бузова попросила защиты у Аллы Пугачевой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Бузова попросила защиты у Аллы Пугачевой
Фото: globallookpress.com
В новом выпуске шоу «Бородина против Бузовой» речь шла о киберпреступности.
Накануне Ольга Бузова устроила грандиозную вечеринку по поводу своего 35-летия. Поздравить поющую ведущую пришли многие звезды шоу-бизнеса, а сама поп-дива блистала в разных образах, сменив несколько нарядов подряд.
В эфире свежего выпуска шоу «Бородина против Бузовой» речь шла о киберпреступности. Главными героинями студии стали экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина, чей аккаунт в Instagram с восьмилетней историей был взломан перед новым годом и еще одна участница знаменитой телестройки Ирина Агибалова.
Светская львица рассказала, как ей угрожает неизвестный. В самый разгар программы Ольга Бузова решила обратиться за помощью к Алле Пугачевой, а после и вовсе покинула студию.
Все подробности в новом выпуске программы «Бородина против Бузовой» 27 января на ТНТ. Напомним, что ранее в Сети обсуждали конфликт артистки с Примадонной. Якобы Алла Борисовна была против того, чтобы 35-летняя артистка выступала на новогодних огоньках.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Агибалова , Ольга Бузова , Алла Пугачева
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