Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи 

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова сняла на видео для своих подписчиков закулисье передачи. Ролик знаменитой свахи опубликован на странице в Instagram.

Сябитова рассказала, что съемки на программе идут уже третий день. Ведущая популярного телешоу отметила, что на съемочной площадке тщательно следят за антикоронавирусной безопасностью, участники процесса используют дезинфекторы, маски и перчатки.