Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова сняла на видео для своих подписчиков закулисье передачи. Ролик знаменитой свахи опубликован на странице в Instagram.
Сябитова рассказала, что съемки на программе идут уже третий день. Ведущая популярного телешоу отметила, что на съемочной площадке тщательно следят за антикоронавирусной безопасностью, участники процесса используют дезинфекторы, маски и перчатки.

«Вот так вот проходит время между съемками, вот так я готовлюсь к программе», — подытожила телезвезда.

Шоу-бизнес , Видео , Роза Сябитова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина на иномарке пробила стену стоянки
00:15
Женщина на иномарке пробила стену стоянки
Происшествия Новости Москвы
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи
02:13
Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи
Шоу-бизнес
Байден объявил «войну» авторучке
00:20
Байден объявил «войну» авторучке
Политика В мире
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
01:37
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
В мире Происшествия
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
00:19
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
Армия
Видео с именами первых космических туристов на МКС
00:30
Видео с именами первых космических туристов на МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение