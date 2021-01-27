Малахов рассказал о трудностях на съемках шоу «Танцы со звездами»

Телеведущий рассказал, как проходят съемки прямых эфиров.
Телеведущий Андрей Малахов стал ведущим нового сезона шоу «Танцы со звездами». И, несмотря на большой опыт работы на телевидении, он столкнулся с рядом трудностей на съемочной площадке, пишет Teleprogramma.pro.
Малахов сообщил, что на проекте в целом царит благоприятная атмосфера, однако прямые эфиры всегда вызывают немало волнения у него.
«Прямой эфир всегда проходит немножко на стрессе, но там это не чувствуется, поэтому я с радостью принял приглашение вести новый сезон», — рассказал телеведущий.
Андрей Малахов пояснил, что у него есть некоторые заготовки для ведения программы, однако в ходе съемок часто приходится импровизировать — в особенности, в разговоре с артистом балета Николаем Цискаридзе.
«Когда Николай Цискаридзе начинает свои монологи — там уже все течет без сценария. Он провоцирует улыбки и споры с членами жюри, участниками, ведущим», — пояснил Малахов.
Он не скрывает, что получает большую поддержку от члена жюри Дарьи Златопольской, которая много лет вела передачи в прямом эфире.
«Работать с человеком в прямом эфире — это как прыгать с тарзанки со страховкой. Ты понимаешь, что в любую секунду тебя могут подхватить, подстраховать… Мы много шутим», — заявил телеведущий.
Малахов, несмотря на то, что говорит об испытываемом стрессе на съемках, не боится задавать острые вопросы участникам. В частности, ему первым удалось расспросить Давида Манукяна о расставании с певицей Ольгой Бузовой.