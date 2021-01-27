Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Андрей Малахов рассказал о трудностях на съемках шоу «Танцы со звездами» 

Слово и Дело 1 час назад
Малахов рассказал о трудностях на съемках шоу «Танцы со звездами»
Фото: РИА Новости
Телеведущий рассказал, как проходят съемки прямых эфиров.
Телеведущий Андрей Малахов стал ведущим нового сезона шоу «Танцы со звездами». И, несмотря на большой опыт работы на телевидении, он столкнулся с рядом трудностей на съемочной площадке, пишет Teleprogramma.pro.
Малахов сообщил, что на проекте в целом царит благоприятная атмосфера, однако прямые эфиры всегда вызывают немало волнения у него.

«Прямой эфир всегда проходит немножко на стрессе, но там это не чувствуется, поэтому я с радостью принял приглашение вести новый сезон», — рассказал телеведущий.

Андрей Малахов пояснил, что у него есть некоторые заготовки для ведения программы, однако в ходе съемок часто приходится импровизировать — в особенности, в разговоре с артистом балета Николаем Цискаридзе.

«Когда Николай Цискаридзе начинает свои монологи — там уже все течет без сценария. Он провоцирует улыбки и споры с членами жюри, участниками, ведущим», — пояснил Малахов.

Он не скрывает, что получает большую поддержку от члена жюри Дарьи Златопольской, которая много лет вела передачи в прямом эфире.

«Работать с человеком в прямом эфире — это как прыгать с тарзанки со страховкой. Ты понимаешь, что в любую секунду тебя могут подхватить, подстраховать… Мы много шутим», — заявил телеведущий.

Малахов, несмотря на то, что говорит об испытываемом стрессе на съемках, не боится задавать острые вопросы участникам. В частности, ему первым удалось расспросить Давида Манукяна о расставании с певицей Ольгой Бузовой.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Слово и Дело: последние новости
Сосед скончавшегося комика Шаляпина раскрыл подробности трагедии Сосед скончавшегося комика Шаляпина раскрыл подробности трагедии Сергей Пенкин отказался участвовать в шоу «Маска» Сергей Пенкин отказался участвовать в шоу «Маска» Ирина Салтыкова рассказала о беспокойстве за дочь Алексея Панина Ирина Салтыкова рассказала о беспокойстве за дочь Алексея Панина
Комментарии
Шоу-бизнес , Дарья Златопольская , Давид Манукян , Андрей Малахов , Николай Цискаридзе
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
01:37
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
В мире Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
00:19
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
Армия
Видео с именами первых космических туристов на МКС
00:30
Видео с именами первых космических туристов на МКС
Наука и техника
Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом
00:28
Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом
Армия
Десантирование подразделений ВДВ показали на видео
02:03
Десантирование подразделений ВДВ показали на видео
Армия
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
00:46
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
Общество
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
01:20
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение