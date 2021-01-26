Результаты ДНК-теста опровергли отцовство Ивана Краско 

Все новости на карте

Актер Иван Краско узнал результаты ДНК-теста новорожденной девочки, которую родила его молодая возлюбленная Юлия Кичемасова.

4 декабря возлюбленная Краско, которая почти втрое его младше, родила дочь Дарью. Ранее она прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения и утверждала, что отцом ее ребенка является 90-летний Иван Краско.

Также на программе появился некий Владимир Кузнецов , который стал утверждать, что именно он — отец маленькой Дарьи.

Генетическая экспертиза помогла расставить точки над i. Согласно результатам теста, Иван Краско не имеет никакого отношения к ребенку Дарьи Кичемасовой.