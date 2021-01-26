Результаты ДНК-теста опровергли отцовство Ивана Краско 

Актер Иван Краско узнал результаты ДНК-теста новорожденной девочки, которую родила его молодая возлюбленная Юлия Кичемасова.
4 декабря возлюбленная Краско, которая почти втрое его младше, родила дочь Дарью. Ранее она прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения и утверждала, что отцом ее ребенка является 90-летний Иван Краско.
При этом бывшая супруга Краско Наталья Вяль в эфире программы «На самом деле» заявила, что Кичемасова родила от другого мужчины и использует ребенка в корыстных целях.
Также на программе появился некий Владимир Кузнецов, который стал утверждать, что именно он — отец маленькой Дарьи.
Генетическая экспертиза помогла расставить точки над i. Согласно результатам теста, Иван Краско не имеет никакого отношения к ребенку Дарьи Кичемасовой.
Краско, как сообщал «Рамблер», был женат четыре раза. Его первой супругой была Екатерина Иванова (родила ему дочь Галину), второй — учительница Кира Петрова (родила сына Андрея и дочь Юлию), третьей — художница по костюмам Вяль (родила сыновей Ивана и Федора), четвертой — Наталья Шевель.