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Москва

«Что с лицом?»: Максим Фадеев поразил поклонников 

Елена Прошина 1 час назад
Поклонники заподозрили Фадеева в пластике
Фото: ТАСС
Поклонники заподозрили Максима Фадеева в том, что он лег под нож пластического хирурга. Поводом стала фотография, выложенная продюсером в Instagram.
«Рамблер» писал, что ранее Фадеев шокировал поклонников, рассказав, что похудел на 100 кг. В качестве доказательства своих слов продюсер опубликовал в соцсетях фото, на котором спокойно поместился в одну штанину шорт, которые носил ранее. При этом диетологи, оценивая стремительную потерю веса Фадеевым, высказали мнение, что это может быть опасно для здоровья.
На днях Фадеев решил обсудить с подписчиками свою новую песню.
«Любовь это лучшее, что может быть… Это слова припева моей новой песни. Хочу записать уже скорей…», — написал он.
Однако пользователи соцсети обратили внимание на лицо продюсера на фотографии, которой он проиллюстрировал запись.
«Сделал подтяжку лица», — заявила dgalinag.
«Максим, что с лицом? Обратите внимание на поджелудочную и печень», — призвала ironchic1973.
«Зачем Вы таааааак похудели? (((((» — задался вопросом jony_g16.
«Max, всё хорошо? Комент печальный, да и вид не радует», — поинтересовался kolja_klim.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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