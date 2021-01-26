Поклонники заподозрили Фадеева в пластике

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Поклонники заподозрили Максима Фадеева в том, что он лег под нож пластического хирурга. Поводом стала фотография, выложенная продюсером в Instagram.

«Рамблер» писал, что ранее Фадеев шокировал поклонников, рассказав, что похудел на 100 кг. В качестве доказательства своих слов продюсер опубликовал в соцсетях фото, на котором спокойно поместился в одну штанину шорт, которые носил ранее. При этом диетологи, оценивая стремительную потерю веса Фадеевым, высказали мнение, что это может быть опасно для здоровья.

На днях Фадеев решил обсудить с подписчиками свою новую песню.

«Любовь это лучшее, что может быть… Это слова припева моей новой песни. Хочу записать уже скорей…», — написал он.

Однако пользователи соцсети обратили внимание на лицо продюсера на фотографии, которой он проиллюстрировал запись.

«Сделал подтяжку лица», — заявила dgalinag.

«Максим, что с лицом? Обратите внимание на поджелудочную и печень», — призвала ironchic1973.

«Зачем Вы таааааак похудели? (((((» — задался вопросом jony_g16.

«Max, всё хорошо? Комент печальный, да и вид не радует», — поинтересовался kolja_klim.