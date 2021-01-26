Кудрявцева отказалась от лечения перелома крестца в больнице

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в программе «Звезды сошлись», как она чувствует себя после падения с лестницы, закончившегося переломом крестца и сотрясением мозга.

Как сообщал «Рамблер», ранее Лера Кудрявцева сообщила в Instagram о полученной травме. Она разместила видео, на котором ее везут в кресле-каталке по больничным коридорам. А также опубликовала медицинское заключение, в котором говорится, что у нее диагностирован «стресс-перелом тела и боковых масс крестца на уровне S3-позвонка». Позднее телеведущая пояснила, что упала с лестницы, ведущей на чердак.

В эфире программы «Звезды сошлись» Кудрявцева сообщила, что вынуждена соблюдать строгий постельный режим, однако отказалась от лечения в больнице.

«Чувствую себя на букву х, но не подумайте, что хорошо (…) Не могу сказать, что свежа, как майская роза. Вот такие вот странные обстоятельства», — заявила Кудрявцева.

Она отметила, что врачи разрешили вставать ей только в туалет и передвигается она с «помощью красивой трости».