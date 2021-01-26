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Москва

Стоянов рассказал о диалоге с умершим Олейниковым 

Елена Прошина 1 час назад
Стоянов рассказал о диалоге с умершим Олейниковым
Фото: ТАСС
Актер Юрий Стоянов в интервью изданию Starhit заявил, что «находится в диалоге» с умершим другом Юрием Олейниковым. По его словам, разговор с коллегой по программе «Городок» понятен только им двоим.
Накануне Стоянов выпустил музыкальный альбом, в котором одна композиция посвящена ушедшему из жизни в 2012 году Олейникову. Песня называется «Где-то». Актер отметил, что название отсылает к возможности когда-нибудь где-нибудь встретиться с другом. Стоянов признался, что написал песню через несколько месяцев после смерти Олейникова, но решился издать только недавно.

«Я постоянно вспоминаю о нем. Нахожусь в живом, нетрагическом, светло-грустно диалоге с моим партнером. Но эта беседа понятна только нам двоим», — добавил артист.

Стоянов подчеркнул, что Олейников сыграл одну из основных ролей в его жизни, сделав из него «состоявшегося в профессии человека».
Как писал «Рамблер», ранее Юрий Стоянов рассказал о последних днях жизни друга. По его словам, даже после химиотерапии актер ехал на съёмки и до последнего дня работал. Олейников приходил на съемки знаменитой юмористической программы «Городок», которую создал вместе со Стояновым, даже будучи тяжело болен. В последних выпусках его озвучивал другой актер, так как из-за последней стадии рака у него пропал голос. Опухоль Олейникова была неоперабельной, лечение не помогало. Однажды со съемочной площадки «Городка» артиста увезла скорая, врачи погрузили его в медикаментозный сон, чтобы ослабленный организм восстановился, но он не проснулся. Стоянов отказался продолжать съемки с кем-то другим, закрыв программу за несколько месяцев до ее 20-летия.
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