Дочь Алексея Панина отказалась общаться с матерью 

Дочь актера Алексея Панина записала видеосообщение в ответ на сюжет программы «Звезды сошлись» об их семье.

В ролике, который опубликовал в своем Instagram продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин , 13-летняя Анна заявила, что живет со своим отцом, потому что сама этого хочет. При этом с матерью она не общается и даже заблокировала ее в телефоне.

«Сколько раз я говорила, что не хочу общаться со своей мамой, что это мой выбор. Я лично заблокировала ее. Мама никакой инициативы не проявляет, а папа мне не запрещает. Никто не может меня заставить общаться с ней», — эмоционально заявила девочка.

По словам Анны, никто не заставлял ее думать, что мама плохая, и решение не общаться с ней она приняла самостоятельно.

Анна также возмутилась, что в передаче заявили о том, что новая жена Панина Ева будет плохой мачехой и поэтому девочку нужно заставить вернуться к матери. По словам Ани, никто не может решать, что для нее хорошо, а что плохо.