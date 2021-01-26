Дочь Алексея Панина отказалась общаться с матерью 

Дочь актера Алексея Панина записала видеосообщение в ответ на сюжет программы «Звезды сошлись» об их семье.
В ролике, который опубликовал в своем Instagram продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, 13-летняя Анна заявила, что живет со своим отцом, потому что сама этого хочет. При этом с матерью она не общается и даже заблокировала ее в телефоне.
«Сколько раз я говорила, что не хочу общаться со своей мамой, что это мой выбор. Я лично заблокировала ее. Мама никакой инициативы не проявляет, а папа мне не запрещает. Никто не может меня заставить общаться с ней», — эмоционально заявила девочка.
По словам Анны, никто не заставлял ее думать, что мама плохая, и решение не общаться с ней она приняла самостоятельно.
Анна также возмутилась, что в передаче заявили о том, что новая жена Панина Ева будет плохой мачехой и поэтому девочку нужно заставить вернуться к матери. По словам Ани, никто не может решать, что для нее хорошо, а что плохо.
Как писал «Рамблер», свое возмущение сюжетом выразил также Алексей Панин. Он рассказал, что 40 минут рассказывал в интервью о своей покойной матери, которая умерла в начале января от коронавируса, а в эфире заявили, что он не приехал на похороны, и хоронить его мать пришлось Никите Джигурде.