Малиновский попал на закрытую королевскую церемонию на Бали 

Бизнесмен, друг певца Сергея Лазарева Александр Малиновский рассказал, что ему посчастливилось принять участие в закрытой королевской церемонии на Бали . Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«До сих пор не можем осознать как нам так повезло, что нам довелось все это увидеть своими глазами. Удивительно все … от знакомства с внучкой короля и приглашения на церемонию до нашего уже теперь дружеского общения в жизни», — подчеркнул он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Малиновского, закрытую церемонию проводил главный священник острова. Бизнесмен подчеркнул, что «по этическим соображениям» он должен сохранить таинство церемонии и не может показать все происходившее там.

«Было очень неудобно, потому что мы прошли обряд очищения, который проводил священник и суть в том, что удостоились этого единицы и мы были самые первые», — отметил он.

По словам Малиновского, обычно на такие церемонии туристов не пускают.

Как писал «Рамблер», ранее СМИ рассказали, что Малиновский и Лазарев оказались на Бали в одно и то же время и вместе отправились в путешествие на машине.