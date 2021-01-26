Пенкин похудел на 10 кг всего за две недели

Уточняется, что артист решил заняться собой накануне 60-летнего юбилея. По словам Пенкина, минус 10 килограммов за две недели — не конечный результат. Он намерен добиться большего. Музыкант признался, что достаточно долго его вес составлял около 120 килограммов. И приближающийся праздник заставил его плотно заняться похудением. Так, артист исключил из своего рациона большую часть вредных продуктов.

— Кроме того, я не ем по вечерам. Не употребляю в пищу соль, сахар. Исключил все спиртное и мучное. Пью кефир и ем сырые овощи, — пояснил Сергей Пенкин.

Он также добавил, что поставил цель сбросить до юбилейного концерта еще 17 килограммов.