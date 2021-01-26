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Москва

Сергей Пенкин рассказал, как ему удалось похудеть 

Вечерняя Москва и ещё 2 22 часа назад
Пенкин похудел на 10 кг всего за две недели
Фото: официальный сайт Сергея Пенкина
Певец Сергей Пенкин рассказал поклонникам, как ему удалось скинуть десять килограммов за 14 дней. Об этом сообщает New Inform.
Уточняется, что артист решил заняться собой накануне 60-летнего юбилея. По словам Пенкина, минус 10 килограммов за две недели — не конечный результат. Он намерен добиться большего. Музыкант признался, что достаточно долго его вес составлял около 120 килограммов. И приближающийся праздник заставил его плотно заняться похудением. Так, артист исключил из своего рациона большую часть вредных продуктов.

— Кроме того, я не ем по вечерам. Не употребляю в пищу соль, сахар. Исключил все спиртное и мучное. Пью кефир и ем сырые овощи, — пояснил Сергей Пенкин.

Он также добавил, что поставил цель сбросить до юбилейного концерта еще 17 килограммов.
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Шоу-бизнес , Сергей Пенкин , Москва
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