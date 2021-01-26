Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Жительница Томска доказала, что является дочерью актера Коренева 

Вероника Полынина 19 минут назад
Жительница Томска доказала, что является дочерью актера Коренева
Фото: РИА Новости
Жительница Томска доказала, что является дочерью актера Владимира Коренева, пишет «Московский комсомолец».
46-летняя Евгения Харькова не успела лично познакомиться со знаменитым отцом — 2 января 80-летний Владимир Коренев скончался от коронавирусной инфекции.
Евгения доказала, что является внебрачной дочерью Коренева, уже после его смерти. Она стала героиней программы «Прямой эфир» и получила результаты генетической экспертизы, согласно которой отцовство артиста доказано на 99,9%.
По ее словам, несколько лет назад мать сообщила ей, что познакомилась с Владимиром Кореневым во время его приезда в 1970-х годах, после мимолетного романа она забеременела.
После смерти Коренева Евгения решилась открыто заявить о своем родстве с артистом. При этом она утверждает, что не преследует материального интереса и не претендует на наследство артиста.
Женщина рассказала, что хочет познакомиться со сводной сестрой Ириной и даже написала ей письмо, но ответа не получила.

«Думаю, что ей не до меня было. Конечно, хочу встретиться с Ириной. Нам нечего делить», — заявила Евгения Харькова.

Ранее «Рамблер» писал, что СМИ узнали о ребенке Юлии Началовой, который якобы был рожден уже после смерти певицы.
Портал Super утверждает, что Началова и ее бойфренд Вячеслав Кудря хотели стать родителями, но из-за проблем со здоровьем певица не могла выносить ребенка. По данным портала, медики использовали замороженную яйцеклетку Началовой, а выносила ее сына суррогатная мать. Super писал, что мальчик живет с отцом, но часто видится с родственниками со стороны матери.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Вячеслав Кудря , Владимир Коренев , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
03:24
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
Шоу-бизнес
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение