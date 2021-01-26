Жительница Томска доказала, что является дочерью актера Коренева 

46-летняя Евгения Харькова не успела лично познакомиться со знаменитым отцом — 2 января 80-летний Владимир Коренев скончался от коронавирусной инфекции.

Евгения доказала, что является внебрачной дочерью Коренева, уже после его смерти. Она стала героиней программы «Прямой эфир» и получила результаты генетической экспертизы, согласно которой отцовство артиста доказано на 99,9%.

По ее словам, несколько лет назад мать сообщила ей, что познакомилась с Владимиром Кореневым во время его приезда в 1970-х годах, после мимолетного романа она забеременела.

После смерти Коренева Евгения решилась открыто заявить о своем родстве с артистом. При этом она утверждает, что не преследует материального интереса и не претендует на наследство артиста.

Женщина рассказала, что хочет познакомиться со сводной сестрой Ириной и даже написала ей письмо, но ответа не получила.

«Думаю, что ей не до меня было. Конечно, хочу встретиться с Ириной. Нам нечего делить», — заявила Евгения Харькова.

Ранее «Рамблер» писал, что СМИ узнали о ребенке Юлии Началовой, который якобы был рожден уже после смерти певицы.