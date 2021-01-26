Жительница Томска доказала, что является дочерью актера Коренева 

Жительница Томска доказала, что является дочерью актера Владимира Коренева, пишет «Московский комсомолец».
46-летняя Евгения Харькова не успела лично познакомиться со знаменитым отцом — 2 января 80-летний Владимир Коренев скончался от коронавирусной инфекции.
Евгения доказала, что является внебрачной дочерью Коренева, уже после его смерти. Она стала героиней программы «Прямой эфир» и получила результаты генетической экспертизы, согласно которой отцовство артиста доказано на 99,9%.
По ее словам, несколько лет назад мать сообщила ей, что познакомилась с Владимиром Кореневым во время его приезда в 1970-х годах, после мимолетного романа она забеременела.
После смерти Коренева Евгения решилась открыто заявить о своем родстве с артистом. При этом она утверждает, что не преследует материального интереса и не претендует на наследство артиста.
Женщина рассказала, что хочет познакомиться со сводной сестрой Ириной и даже написала ей письмо, но ответа не получила.
«Думаю, что ей не до меня было. Конечно, хочу встретиться с Ириной. Нам нечего делить», — заявила Евгения Харькова.
Ранее «Рамблер» писал, что СМИ узнали о ребенке Юлии Началовой, который якобы был рожден уже после смерти певицы.
Портал Super утверждает, что Началова и ее бойфренд Вячеслав Кудря хотели стать родителями, но из-за проблем со здоровьем певица не могла выносить ребенка. По данным портала, медики использовали замороженную яйцеклетку Началовой, а выносила ее сына суррогатная мать. Super писал, что мальчик живет с отцом, но часто видится с родственниками со стороны матери.