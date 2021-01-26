Сябитова сосватала Бузовой Моргенштерна 

Телеведущая, владелица брачного агентства Роза Сябитова заявила, что хорошей партией для певицы Ольги Бузовой мог бы стать рэпер Моргенштерн. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года Бузова рассказала о расставании с блогером Давидом Манукяном , заявив, что он «творит страшные и непонятные вещи». Певица намекала на измены и домашнее насилие.

«Бузова — это не человек, это серьезный пиар-проект. А я даю советы и рекомендации живым людям, которые по-настоящему женятся и разводятся. Здесь только игрульки и все», — подчеркнула Сябитова.

Она назвала Моргенштерна «единственным нереальным человеком из всего списка» и заявила, что именно он может подойти Бузовой.

Сябитова считает, что рэпер — тоже пиар-проект, поэтому они могут сойтись с Бузовой ради хайпа.