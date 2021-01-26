Сябитова сосватала Бузовой Моргенштерна 

Телеведущая, владелица брачного агентства Роза Сябитова заявила, что хорошей партией для певицы Ольги Бузовой мог бы стать рэпер Моргенштерн. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года Бузова рассказала о расставании с блогером Давидом Манукяном, заявив, что он «творит страшные и непонятные вещи». Певица намекала на измены и домашнее насилие.
«Телепрограмма» обратилась к Сябитовой и попросила посоветовать Бузовой нового жениха. Сваха выбирала между комиком Гариком Харламовым, певцами Филиппом Киркоровым, Родионом Газмановым и Прохором Шаляпиным, футболистом Федором Смоловым, блогерами Николаем Соболевым и Ильей Милохиным, участником «Холостяка» Антоном Криворотовым и Моргенштерном.
«Бузова — это не человек, это серьезный пиар-проект. А я даю советы и рекомендации живым людям, которые по-настоящему женятся и разводятся. Здесь только игрульки и все», — подчеркнула Сябитова.
Она назвала Моргенштерна «единственным нереальным человеком из всего списка» и заявила, что именно он может подойти Бузовой.
Сябитова считает, что рэпер — тоже пиар-проект, поэтому они могут сойтись с Бузовой ради хайпа.