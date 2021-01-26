Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Умерла солистка группы «Восток» Натэлла Ас 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
В Москве погибла солистка группы «Восток» Натэлла Ас
Фото: Instagram
Вокалистка популярной в 1990-е группы «Восток» Натэлла Ас погибла, упав с большой высоты. Трагедия произошла в Москве на улице Теплый Стан, тело певицы обнаружил прохожий, рассказали в правоохранительных органах.
Следов насильственной смерти и признаков борьбы на теле артистки не обнаружено. По предварительной версии, 48-летняя артистка сорвалась с пожарной лестницы, расположенной на торце дома, передает «Комсомольская правда».
Сейчас правоохранители устанавливают детали происшествия. Следователям предстоит выяснить, как женщина оказалась вечером на пожарной лестнице, и установить возможных свидетелей произошедшего.
Натэлла Ас была певицей и моделью, а также исполняла эпизодические роли в кино. В группу «Восток» женщина пришла всего год назад. Коллектив известен по таким хитам, как «Миражи», «До встречи», «Танец желтых листьев».
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сосед погибшего комика раскрыл подробности трагедии Сосед погибшего комика раскрыл подробности трагедии Пригожин отреагировал на возвращение «блудной дочери» Максаковой в Россию Пригожин отреагировал на возвращение «блудной дочери» Максаковой в Россию Кононенко сравнил Бузову с Пэрис Хилтон и Мадонной Кононенко сравнил Бузову с Пэрис Хилтон и Мадонной
Шоу-бизнес , МВД , Комсомольская правда , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
03:24
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
Шоу-бизнес
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
00:10
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
Общество
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
00:52
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
Происшествия
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение