В Москве погибла солистка группы «Восток» Натэлла Ас

Вокалистка популярной в 1990-е группы «Восток» Натэлла Ас погибла, упав с большой высоты. Трагедия произошла в Москве на улице Теплый Стан, тело певицы обнаружил прохожий, рассказали в правоохранительных органах

Следов насильственной смерти и признаков борьбы на теле артистки не обнаружено. По предварительной версии, 48-летняя артистка сорвалась с пожарной лестницы, расположенной на торце дома, передает «Комсомольская правда»

Сейчас правоохранители устанавливают детали происшествия. Следователям предстоит выяснить, как женщина оказалась вечером на пожарной лестнице, и установить возможных свидетелей произошедшего.

Натэлла Ас была певицей и моделью, а также исполняла эпизодические роли в кино. В группу «Восток» женщина пришла всего год назад. Коллектив известен по таким хитам, как «Миражи», «До встречи», «Танец желтых листьев».