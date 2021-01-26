Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео празднования юбилея Ольги Бузовой 

Алевтина Жаркова 42 минуты назад
Пышное торжество организовала Ольга Бузова в честь своего 35-летия 25 января. На мероприятие в столичном в банкетном зале Orion Hall были приглашены звезды российского шоу-бизнеса и репортеры. Примечательно, что многие селебрити, вопреки антикоронавирусным правилам, явились на празднование без масок.
Ранее артистка отметила свой день рождения в кругу близких родственников и друзей, после чего общественность узнала о ее расставании в возлюбленным Давидом Манукяном.
На юбилее девушка попросила журналистов не затрагивать эту тему, заявив, что «близко к сердцу принимает каждую ситуацию, которая происходит в ее жизни».
Шоу-бизнес , Видео , Давид Манукян , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
После разрыва с Давой Бузова закатила вечеринку
03:24
После разрыва с Давой Бузова закатила вечеринку
Шоу-бизнес
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
00:10
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
Общество
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
00:52
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
Происшествия
Сапоги-пулеметы показали на видео
00:43
Сапоги-пулеметы показали на видео
Армия Оружие
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
00:17
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение