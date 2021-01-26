После разрыва с Давой Бузова закатила вечеринку

Пышное торжество организовала Ольга Бузова в честь своего 35-летия 25 января. На мероприятие в столичном в банкетном зале Orion Hall были приглашены звезды российского шоу-бизнеса и репортеры. Примечательно, что многие селебрити, вопреки антикоронавирусным правилам, явились на празднование без масок.

Ранее артистка отметила свой день рождения в кругу близких родственников и друзей, после чего общественность узнала о ее расставании в возлюбленным Давидом Манукяном

На юбилее девушка попросила журналистов не затрагивать эту тему, заявив, что «близко к сердцу принимает каждую ситуацию, которая происходит в ее жизни».