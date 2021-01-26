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«Тайного сына» Началовой назвали угрозой наследству ее дочери 

Мария Иванова 56 минут назад
«Тайного сына» Началовой назвали угрозой наследству ее дочери
Фото: Instagram
Журналист Денис Сорокин заявил, что дочери Юлии Началовой придется поделиться наследством, если слухи о втором ребенке певицы подтвердятся. Об этом сообщает «Собеседник».
Как писал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за обострившейся подагры.
В январе 2021-го портал Super рассказал, что после смерти Началовой у нее появился сын. Отцом мальчика издание назвало нижегородского судью Вячеслава Кудрю.
Super утверждает, что Кудря и Началова хотели стать родителями, но из-за проблем со здоровьем певица не могла выносить ребенка. По данным портала, медики использовали замороженную яйцеклетку Началовой, а выносила ее сына суррогатная мать. Super писал, что мальчик живет с отцом, но часто видится с родственниками со стороны матери.
Сорокин, друживший с Началовой, отметил, что певица «безумно любила дочь» и не допустила бы, чтобы ее лишили наследства.

«Но адвокаты говорят: по закону, если докажут родство сына Кудря с Началовой, он может претендовать на ее имущество. Думаю, без теста ДНК здесь не обойдется», — подчеркнул он.

Также Сорокин посоветовал не рассчитывать только на отца девочки, футболиста Евгения Алдонина.

«Люди забывают, что у Алдонина другая семья, и, помимо Верочки, у него есть еще двое детей. Надеюсь, Вячеслав Кудря, если он действительно воспользовался яйцеклетками Началовой, не обидит Верочку», — заключил журналист.

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Шоу-бизнес , Вячеслав Кудря , Денис Сорокин , Евгений Алдонин
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