Екатерина Климова опубликовала откровенные кадры из душа 

Российская актриса Екатерина Климова поделилась трогательным видео со дня рождения. На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте, видно, как артистка принимает душ.
На видео Климова просыпается, идет в ванную, после чего собирается и отправляется по делам.
— Наступил мой личный новый год. Чем старше мы становимся, тем больше он напоминает контрольную. Предмет — твоя жизнь. А строгий учитель — ты сам. Хорошо было бы знать вопросы заранее, — написала актриса.
На кадрах она задает философские вопросы о том, как стать счастливым и успешным, как сохранить красоту и найти свой стиль, а также в чем смысл жизни.
— Как же хочется найти ответы на вопросы, на которые кажется нет ответа. Возможно каждый год ответы будут разными. День рождения — прекрасный повод для «обнуления», для восприятия своего новолетия и нового дыхания, — подчеркнула звезда.
Климова поблагодарила маму за подаренную ей жизнь. А также сказала спасибо поклонникам и подписчикам за любовь и признание.
«С днем рождения! Счастья вам»; «Самые добрые пожелания вам Катя! Будьте всегда счастливы, жизнерадостны, уверенны в себе»; «Один день королевы», — написали в комментариях.