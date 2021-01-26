Екатерина Климова опубликовала откровенные кадры из душа 

Российская актриса Екатерина Климова поделилась трогательным видео со дня рождения. На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте , видно, как артистка принимает душ.

На видео Климова просыпается, идет в ванную, после чего собирается и отправляется по делам.

— Наступил мой личный новый год. Чем старше мы становимся, тем больше он напоминает контрольную. Предмет — твоя жизнь. А строгий учитель — ты сам. Хорошо было бы знать вопросы заранее, — написала актриса.

На кадрах она задает философские вопросы о том, как стать счастливым и успешным, как сохранить красоту и найти свой стиль, а также в чем смысл жизни.

— Как же хочется найти ответы на вопросы, на которые кажется нет ответа. Возможно каждый год ответы будут разными. День рождения — прекрасный повод для «обнуления», для восприятия своего новолетия и нового дыхания, — подчеркнула звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Климова (@klimovagram) Климова поблагодарила маму за подаренную ей жизнь. А также сказала спасибо поклонникам и подписчикам за любовь и признание.