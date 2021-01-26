Ритуальное бюро объяснилось за фото Жанны Фриске на своей рекламе

Предприниматель из Кузнецка прокомментировал появление образа Жанны Фриске на одном из могильных памятников в рекламе своего предприятия. Бизнесмен подчеркнул, что таким образом решил увековечить память о певице, сообщает РИА Новости.

22 января в сообществе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети « ВКонтакте » появился пост с фотографией рекламной листовки. На ней изображен могильный памятник с изображением девушки, похожей на Жанну Фриске. Автор листовки обещает при заказе памятника предоставить его оформление в подарок.

«Кузнецкие горе предприниматели вообще охренели! Моему возмущению нет предела, на своей вонючей рекламе — Жанна Фриске! Дурдом!» — выразил негодование анонимный пользователь (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Журналисты нашли предприимчивого бизнесмена. Им оказался житель Кузнецка Андрей Артемьев . Он отметил, что фото Фриске было в свободном доступе. По его словам, певица при жизни была хорошим человеком: помогала онкобольным в то время, когда сама уже тяжело болела.

«Таким образом хотели увековечить память…», — признался Артемьев.

По его словам, листовки с изображением артистки разносили по подъездам. Ранее в рекламе было использовано фото другой девушки, но один из сотрудников нашел в ней сходство со своей женой и попросил сменить изображение. Если родственники Фриске выступят против подобной рекламы, предприниматель решил поместить на могильный памятник в листовке фото одного из своих родственников.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, что в подмосковном ресторане установили скульптуру, очень похожую на памятник с могилы певицы. По её словам, после предъявления претензий сотрудники заведения убрали фигуру и пообещали больше ее не выставлять.