Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ритуальщик оправдался за фото Фриске в рекламе 

Павел Тиунов 37 минут назад
Ритуальное бюро объяснилось за фото Жанны Фриске на своей рекламе
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Предприниматель из Кузнецка прокомментировал появление образа Жанны Фриске на одном из могильных памятников в рекламе своего предприятия. Бизнесмен подчеркнул, что таким образом решил увековечить память о певице, сообщает РИА Новости.
22 января в сообществе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост с фотографией рекламной листовки. На ней изображен могильный памятник с изображением девушки, похожей на Жанну Фриске. Автор листовки обещает при заказе памятника предоставить его оформление в подарок.

«Кузнецкие горе предприниматели вообще охренели! Моему возмущению нет предела, на своей вонючей рекламе — Жанна Фриске! Дурдом!» — выразил негодование анонимный пользователь (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Журналисты нашли предприимчивого бизнесмена. Им оказался житель Кузнецка Андрей Артемьев. Он отметил, что фото Фриске было в свободном доступе. По его словам, певица при жизни была хорошим человеком: помогала онкобольным в то время, когда сама уже тяжело болела.

«Таким образом хотели увековечить память…», — признался Артемьев.

По его словам, листовки с изображением артистки разносили по подъездам. Ранее в рекламе было использовано фото другой девушки, но один из сотрудников нашел в ней сходство со своей женой и попросил сменить изображение. Если родственники Фриске выступят против подобной рекламы, предприниматель решил поместить на могильный памятник в листовке фото одного из своих родственников.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, что в подмосковном ресторане установили скульптуру, очень похожую на памятник с могилы певицы. По её словам, после предъявления претензий сотрудники заведения убрали фигуру и пообещали больше ее не выставлять.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Андрей Артемьев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Видео завершения работы мобильного госпиталя
02:23
Видео завершения работы мобильного госпиталя
Армия
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
00:59
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
Происшествия
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
02:04
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
Общество
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
04:05
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
Происшествия
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
01:14
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
Происшествия
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
00:54
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
Происшествия
Видео с вакциной от аллергии на кошек
02:52
Видео с вакциной от аллергии на кошек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение