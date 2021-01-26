Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Долина назвала того, кто испортил жизнь Началовой 

News.ru 1 час назад
Долина: Дмитрий Ланской испортил жизнь Началовой
Фото: РИА Новости
Лариса Долина уверена, что первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской испортил жизнь певице. Она вышла замуж за солиста группы «Премьер-министр», блиставшего своей привлекательной внешностью, в 18 лет.
Началова не раз говорила, что очень любила мужа, за всё время брака она была счастлива с ним. Но в какой-то момент застала любимого супруга в постели с другой женщиной, появившись дома раньше обычного.
Об этом Долина рассказала в эфире программа «Док-Ток» на Первом канале в рамках показа фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Слова крёстной матери дочери Началовой подтвердила и подруга певицы Ирина Салтыкова на кадрах из другого ток-шоу, куда был приглашён Ланской после смерти бывшей жены. Музыкант всё отрицал, твердил, что Салтыкова выдумала историю с изменой, а разошлись они с Юлией, потому что не смогли жить дальше вместе.

Этот момент её потряс до такой степени, что она лет на 20 повзрослела, — заметила Долина.

Но Ланской доводил Юлию Началову не только изменой, но и постоянными внушениями, что она — толстая. Мысль о том, чтобы похудеть довела Юлию до анорексии, Началова в какой-то момент стала весить 42 килограмма, но и этого ей казалось много, чтобы только угодить любимому мужу. В итоге певица попала в больницу, у неё отказали почки, что и стало первопричиной подагры. Также врачи сказали певице, что она вряд ли сможет иметь детей.
По словам Долиной, ей всегда не нравился Ланской, но на не могла объяснит ь влюблённой женщине, с кем та связалась.

Да кто он такой? Он — ничтожество! Извините, — не выдержала певица.

Слова Долиной подтвердил и администратор Юлии Началовой Александр Гаврюшкин. По его словам, певица хотела повторить историю Виктории Бэкхем, чтобы у неё тоже было всё сказочно и красиво. Но в какой-то момент что-то пошло не так.
Началову подзабыли, её стали реже показывать по телевидению, её песни не крутили на радио. Певица впала в депрессию, хотя, по словам Долиной, принимала участие во всех концертах. И это тоже повлияло на её дальнейшую судьбу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «тайный сын» Началовой вполне может претендовать на наследство матери, если будет доказано его родство с певицей. Отцом ребёнка является последний мужчина артистки Вячеслав Кудря, который якобы воспользовался яйцеклетками певицы.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
News.ru: последние новости
Мать Марии Максаковой отказывается встречаться с певицей Мать Марии Максаковой отказывается встречаться с певицей Собчак рассказала о позорном случае, после которого решила бросить пить Собчак рассказала о позорном случае, после которого решила бросить пить «Тайный сын» Началовой может оставить её дочь без наследства «Тайный сын» Началовой может оставить её дочь без наследства
Комментарии
Шоу-бизнес , Лариса Долина , Ирина Салтыкова , Вячеслав Кудря , Виктория Бэкхем
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Видео завершения работы мобильного госпиталя
02:23
Видео завершения работы мобильного госпиталя
Армия
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
00:59
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
Происшествия
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
02:04
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
Общество
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
04:05
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
Происшествия
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
01:14
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
Происшествия
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
00:54
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
Происшествия
Видео с вакциной от аллергии на кошек
02:52
Видео с вакциной от аллергии на кошек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение