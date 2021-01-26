Рудковская вступила в борьбу с бизнесменом за бренд «Гном Гномыч»

Продюсера Яну Рудковскую возмутила заявка пензенского бизнесмена на регистрацию бренда, который совпадает с детским прозвищем ее сына. Она намерена сама зарегистрировать бренд «Гном Гномыч», пишет «Ридус».
По данным издания, предприниматель из Пензенской области Шухрат Рахимов подал заявку на регистрацию товарного знака «Гном-Гномыч». Под этим брендом еще с 2014 года он выпускает вещи для детей.
Рудковская напомнила, что название «Гном Гномыч» стало популярно благодаря ее сыну, и высказала мнение, что бизнесмен пытается заработать на имени ребенка.
«Если вы наберете «Гном Гномыч» в интернете, то сразу выходит Александр Плющенко. Это бренд, который раскрутили мы. Мы также подали заявку на регистрацию товарного знака достаточно давно. Я думаю, что шансов у товарища из Пензы очень мало, потому что никакого отношения к Гном Гномычу он не имеет», — отметила она.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание Starhit, сославшись на анонимные источники, написало, что семилетний сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр болен синдромом Аспергера. Позднее продюсер заявила, что вместе с адвокатами смогла добиться возбуждения уголовного дела о клевете.
Она также предупредила недоброжелателей, что правосудие восторжествует, и заверила, что намерена бороться за принятие закона, который запретит СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей.