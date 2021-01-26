Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Рудковская вступила в борьбу с бизнесменом за «Гном Гномыча» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Рудковская вступила в борьбу с бизнесменом за бренд «Гном Гномыч»
Фото: РИА Новости
Продюсера Яну Рудковскую возмутила заявка пензенского бизнесмена на регистрацию бренда, который совпадает с детским прозвищем ее сына. Она намерена сама зарегистрировать бренд «Гном Гномыч», пишет «Ридус».
По данным издания, предприниматель из Пензенской области Шухрат Рахимов подал заявку на регистрацию товарного знака «Гном-Гномыч». Под этим брендом еще с 2014 года он выпускает вещи для детей.
Рудковская напомнила, что название «Гном Гномыч» стало популярно благодаря ее сыну, и высказала мнение, что бизнесмен пытается заработать на имени ребенка.

«Если вы наберете «Гном Гномыч» в интернете, то сразу выходит Александр Плющенко. Это бренд, который раскрутили мы. Мы также подали заявку на регистрацию товарного знака достаточно давно. Я думаю, что шансов у товарища из Пензы очень мало, потому что никакого отношения к Гном Гномычу он не имеет», — отметила она.

Как сообщал «Рамблер», ранее издание Starhit, сославшись на анонимные источники, написало, что семилетний сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр болен синдромом Аспергера. Позднее продюсер заявила, что вместе с адвокатами смогла добиться возбуждения уголовного дела о клевете.
Она также предупредила недоброжелателей, что правосудие восторжествует, и заверила, что намерена бороться за принятие закона, который запретит СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Евгений Плющенко , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Видео завершения работы мобильного госпиталя
02:23
Видео завершения работы мобильного госпиталя
Армия
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
00:59
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
Происшествия
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
02:04
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
Общество
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
04:05
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
Происшествия
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
01:14
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
Происшествия
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
00:54
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
Происшествия
Видео с вакциной от аллергии на кошек
02:52
Видео с вакциной от аллергии на кошек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение