Рудковская вступила в борьбу с бизнесменом за бренд «Гном Гномыч»

«Если вы наберете «Гном Гномыч» в интернете, то сразу выходит Александр Плющенко. Это бренд, который раскрутили мы. Мы также подали заявку на регистрацию товарного знака достаточно давно. Я думаю, что шансов у товарища из Пензы очень мало, потому что никакого отношения к Гном Гномычу он не имеет», — отметила она.