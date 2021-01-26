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Москва

Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии 

Павел Тиунов 25 минут назад
Сосед скончавшегося юмориста Александра Шаляпина рассказал телеканалу «360», что слышал истошный крик его супруги в ночь, когда случилась трагедия. Мужчина подтвердил, что у комика были серьезные проблемы с алкоголем.
О том, что Шаляпин испытывает нездоровую тягу к спиртному, знали многие соседи актера. Его постоянно видели с отекшим лицом, а однажды артиста заметили в невменяемом состоянии на скамейке у подъезда: несколько человек помогли дотащить его до квартиры. Собеседник журналистов подчеркнул, что близко не общался с Шаляпиным, но часто встречал его на лестничной клетке. В ночь, когда случилась трагедия, он слышал, как кричала его супруга.

«У девушки в глазах был панический страх, она стояла „зеленая“, в шоковом состоянии», — подчеркнул он.

Тело 41-летнего актера и комика Александра Шаляпина, как сообщал «Рамблер», было обнаружено в жилом доме на Хорошевском шоссе в Москве. Правоохранители, изучив место трагедии, сделали предположение, что смерть актера связана с самоубийством. Известно, что на протяжении нескольких лет артист страдал от депрессии на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. Ситуация усугубилась, когда во время пандемии Шаляпин остался без работы. Его друг юморист Карен Арутюнов отметил, что последние полгода не общался с комиком, потому что тот проходил реабилитацию. СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что погибший злоупотреблял спиртным на протяжении 20 лет, семь из которых лечился в белгородской клинике.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Александр Шаляпин
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