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Ритуальное бюро объяснилось за фото Жанны Фриске на своей рекламе 

News.ru 6 минут назад
Ритуальное бюро объяснилось за фото Жанны Фриске на своей рекламе
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото Жанны Фриске, появившееся на листовке ритуального агентства по изготовлению памятников привело в волнение фанатов певицы. Изображение появилось в социальной сети в одном из пабликов Кузнецка Пензенской области.
На листовке красовалось изображение надгробного памятника с вырезанными из камня розами с фотографией девушки, похожей на Жанну Фриске. Венчала рисунок надпись «Вечная память в наших сердцах».
Листовка вызвала недоумение и возмущение поклонников певицы. Объясниться с пользователями решил директор агентства «Мемориал века» Андрей Артемьев. По его словам, фото певицы было использовано только для «сохранения памяти о ней».

Мы нашли фотографию в интернете, в свободном доступе… Она хороший деятель, помогала, когда болела раком, другим заболевшим, память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память… У «Мемориал века» есть миссия — сохранить память на века, и пытаемся следовать этому. Хочется быть полезным людям, служить им, пытаюсь этому следовать… Хотелось и о человеке память сохранить. — пояснил бизнесмен РИА Новости.

Артемьев признался, что даже представить не мог такого общественного резонанса. Предприниматель рассказал, что листовки, взбудоражившие людей, были разнесены по подъездам домов. Изначально в рекламе использовалось фото другой девушки, но один из коллег попросил Артемьева убрать его, так как та была похожа на его жену.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев продаёт часть квартиры Жанны Фриске в центре Москвы. Это треть жилья, которая принадлежит его сыну Платону.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Андрей Артемьев , РИА Новости , Кузнецк , Пензенская Область
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