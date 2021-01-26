Ритуальное бюро объяснилось за фото Жанны Фриске на своей рекламе 

Пензенской области. Фото Жанны Фриске , появившееся на листовке ритуального агентства по изготовлению памятников привело в волнение фанатов певицы. Изображение появилось в социальной сети в одном из пабликов Кузнецка

На листовке красовалось изображение надгробного памятника с вырезанными из камня розами с фотографией девушки, похожей на Жанну Фриске. Венчала рисунок надпись «Вечная память в наших сердцах».

Листовка вызвала недоумение и возмущение поклонников певицы. Объясниться с пользователями решил директор агентства «Мемориал века» Андрей Артемьев . По его словам, фото певицы было использовано только для «сохранения памяти о ней».

Мы нашли фотографию в интернете, в свободном доступе… Она хороший деятель, помогала, когда болела раком, другим заболевшим, память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память… У «Мемориал века» есть миссия — сохранить память на века, и пытаемся следовать этому. Хочется быть полезным людям, служить им, пытаюсь этому следовать… Хотелось и о человеке память сохранить. — пояснил бизнесмен РИА Новости.

Артемьев признался, что даже представить не мог такого общественного резонанса. Предприниматель рассказал, что листовки, взбудоражившие людей, были разнесены по подъездам домов. Изначально в рекламе использовалось фото другой девушки, но один из коллег попросил Артемьева убрать его, так как та была похожа на его жену.