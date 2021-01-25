Мать отказалась от встречи с приехавшей в Россию Максаковой 

Мария Максакова впервые за несколько лет приехала в Москву Украины , куда она сбежала с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, в 2016 году.

По словам Марии, в Россию ее привело судебное разбирательство с бывшим бизнес-партнером ее покойного мужа Денисом Панаитовым.

Певица утверждает, что раньше считала визиты в Москву небезопасными, хотя и хотела увидеть оставшихся на родине старших детей и мать, актрису Людмилу Максакову. Однако, когда приезд все-таки состоялся, выяснилось, что Людмила Максакова не желает видеть дочь.

«Безусловно, хотела увидеть маму. Выяснилось, что это были лишь наивные мои иллюзии. Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера», — призналась Мария.