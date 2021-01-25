Мать отказалась от встречи с приехавшей в Россию Максаковой 

Актриса Людмила Максакова не захотела встретиться с дочерью, оперной певицей и экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой. Об этом Мария рассказала изданию «Собеседник».
Мария Максакова впервые за несколько лет приехала в Москву с Украины, куда она сбежала с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, в 2016 году.
По словам Марии, в Россию ее привело судебное разбирательство с бывшим бизнес-партнером ее покойного мужа Денисом Панаитовым.
Певица утверждает, что раньше считала визиты в Москву небезопасными, хотя и хотела увидеть оставшихся на родине старших детей и мать, актрису Людмилу Максакову. Однако, когда приезд все-таки состоялся, выяснилось, что Людмила Максакова не желает видеть дочь.
«Безусловно, хотела увидеть маму. Выяснилось, что это были лишь наивные мои иллюзии. Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера», — призналась Мария.
Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. Украинские следственные органы назвали организатором убийства Вороненкова Владимира Тюрина — криминального авторитета и бывшего гражданского мужа Максаковой, однако в 2019 году обвинения были сняты.