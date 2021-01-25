Друг Началовой исключил отцовство Кудри в отношении ее сына 

Друг Юлии Началовой Денис Сорокин в эфире программы «Звёзды сошлись!» заявил, что певица мечтала родить второго ребенка, но не могла по состоянию здоровья. Он допустил, что слухи о рождении наследника после ее смерти могут быть правдой, но исключил участие в этом процессе гражданского мужа певицы.

В январе 2021-го, как сообщал «Рамблер», портал Super рассказал , что после кончины артистки на свет появился ее сын. Отцом мальчика издание назвало нижегородского судью Вячеслава Кудрю . Super утверждает, что Кудря и Началова хотели стать родителями, но из-за проблем со здоровьем певица не могла выносить ребенка.

По данным портала, медики использовали замороженную яйцеклетку Началовой, а выносила ее сына суррогатная мать. Super писал, что мальчик живет с отцом, но часто видится с родственниками со стороны матери. При этом источники других СМИ, якобы знакомые с ситуацией, назвали эту информацию «полным бредом».

Денис Сорокин, близкий друг Началовой, заявил, что певица очень хотела родить второго ребенка, даже будучи в браке с хоккеистом Александром Фроловым . Еще раз стать матерью у нее не получалось из-за проблем со здоровьем, отметил он. Сорокин допустил, что артистка могла заморозить яйцеклетки и даже планировать обращение к услугам суррогатной матери.

При этом он исключил, что в результате биологическим материалом певицы воспользовался Кудря, который не являлся официальным мужем Началовой, а значит не имел возможности получить её яйцеклетки.