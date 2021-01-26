Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Квартиры и мастерскую Баталова арестовали по делу Дрожжиной 

Газета.Ru и ещё 2 52 минуты назад
Квартиры и мастерскую Баталова арестовали по делу Дрожжиной
Фото: Global Look Press/РИА «Новости»
Московский суд постановил наложить обеспечительные меры на квартиры и кабинет актера Алексея Баталова в Москве, которые принадлежат артистке Наталье Дрожжиной, обвиняемой в мошенничестве с имуществом семьи актера.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. Как рассказал собеседник агентства, суд арестовал элитную квартиру в Доме на набережной и нежилое помещение в том же доме на улице Серафимовича.
Также арест был наложен на еще одну квартиру Дрожжиной в центре столицы, указал он. В пресс-службе Хамовнического суда Москвы агентству подтвердили информацию об обеспечительных мерах, однако отказались уточнять, какое именно имущество было арестовано.
Ранее сообщалось, что вдова Алексея Баталова смогла вернуть присвоенный Натальей Дрожжиной и ее супругом, юристом Михаилом Цивиным, кабинет актера. Звезда фильмов "Москва слезам не верит", "Звезда пленительного счастья" и "Летят журавли" Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 88 лет. В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили Дрожжину и Цивина в присвоении недвижимости Баталова.
Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят "дружбу" с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство. Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова, на спорное имущество наложен арест. 26 октября следователи задержали Дрожжину и Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Газета.Ru: последние новости
Инсайдер опроверг слухи о рождении сына Юлии Началовой после ее смерти Инсайдер опроверг слухи о рождении сына Юлии Началовой после ее смерти Дава впервые высказался о расставании с Бузовой Дава впервые высказался о расставании с Бузовой Подруга Началовой ответила на слухи о родившемся после смерти певицы ребенке Подруга Началовой ответила на слухи о родившемся после смерти певицы ребенке
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Криминал , Алексей Баталов , СКР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
04:05
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
Происшествия
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
01:14
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
Происшествия
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
00:54
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
Происшествия
Видео с вакциной от аллергии на кошек
02:52
Видео с вакциной от аллергии на кошек
Общество
Видео нападения на россиян в Стамбуле
01:39
Видео нападения на россиян в Стамбуле
Происшествия
Видео с места смерти стендап-комика Шаляпина
02:20
Видео с места смерти стендап-комика Шаляпина
Происшествия
Видео тренировки миротворцев РФ в Карабахе
02:29
Видео тренировки миротворцев РФ в Карабахе
Армия
Видео военного эксперимента под Челябинском
01:19
Видео военного эксперимента под Челябинском
Армия
Видео с места взрыва в доме в Азербайджане
00:54
Видео с места взрыва в доме в Азербайджане
Происшествия
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение