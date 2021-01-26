Квартиры и мастерскую Баталова арестовали по делу Дрожжиной 

Московский суд постановил наложить обеспечительные меры на квартиры и кабинет актера Алексея Баталова Москве , которые принадлежат артистке Наталье Дрожжиной, обвиняемой в мошенничестве с имуществом семьи актера.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. Как рассказал собеседник агентства, суд арестовал элитную квартиру в Доме на набережной и нежилое помещение в том же доме на улице Серафимовича

Также арест был наложен на еще одну квартиру Дрожжиной в центре столицы, указал он. В пресс-службе Хамовнического суда Москвы агентству подтвердили информацию об обеспечительных мерах, однако отказались уточнять, какое именно имущество было арестовано.

Ранее сообщалось, что вдова Алексея Баталова смогла вернуть присвоенный Натальей Дрожжиной и ее супругом, юристом Михаилом Цивиным, кабинет актера. Звезда фильмов "Москва слезам не верит", "Звезда пленительного счастья" и "Летят журавли" Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 88 лет. В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили Дрожжину и Цивина в присвоении недвижимости Баталова.