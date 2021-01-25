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Москва

Собчак рассказала о сложных отношениях с матерью 

Елена Прошина 1 час назад
Собчак рассказала о сложных отношениях с матерью
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак на своём канале в YouTube рассказала, какими чертами в характере матери не довольна. По ее словам, сенатор Людмила Нарусова всегда подавляла ее развитие.
В отличие от отца. Журналистка уверяет, что политик Анатолий Собчак поддерживал ее начинания. Как следствие, у будущей светской львицы были прекрасные отношения с отцом и ужасные — с матерью. При этом телеведущая подчеркнула, что с возрастом все больше становится похода на родительницу.

«Это ужас, это вообще главное наказание — видеть в себе то, что ты всегда не любил в своих родителях», — отметила она.

Однако Собчак допустила, что без подобного поведения матери она бы не стала такой, какой является сегодня: многие качества, по ее мнению, «произросли» в ней сквозь давление матери словно через «асфальт».
В марте прошлого года, как сообщал «Рамблер», Людмила Нарусова обрушилась с критикой на Ксению Собчак и ее мужа Константина Богомолова за то, что они позволяют себе выпивать спиртное в условиях самоизоляции. Политик устроила разборку, связавшись с телеведущей по Skype. Собчак вышла в прямой эфир посредством социальной сети Instagram, в ходе которого рассказала и показала, как ее семья живет в условиях всеобщего карантина.
Журналистка подчеркнула, что живет со своим супругом Константином Богомоловы «душа в душу», потому не перестает баловать его кулинарными изысками. В какой-то момент к трансляции решила присоединиться мать светской львицы член Совета Федерации Людмила Нарусова.
Однако подключить ее к беседе в Instagram у Собчак не получилось. Позже телеведущая связалась с родственницей через Skype. В результате услышала гневный комментарий по поводу «бутылки на столе».
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Людмила Нарусова , Ксения Собчак , Анатолий Собчак , Совет Федерации
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