Министерство культуры и информационной политики Украины внесло певиц Алену Апину и Юлию Глебову (Беретту) в черный список, передает РИА "Новости".
Приказ о включении российских певиц в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, был подписан 22 января на основании соответствующего запроса Службы безопасности Украины (СБУ).
По состоянию на 25 января, в списке находятся 159 человек. Перечень регулярно расширяется.
Среди «невъездных» на Украину артистов также значатся Олег Газманов, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Лолита Милявская и др.
Как писал «Рамблер», режиссер Никита Михалков после запрета ему на посещение Украины в 2017 году сравнил политический режим на Украине с Германие 1939 года.
«Я на это реагирую так же, как если бы мне запретили въезд в Германию в 1939 году. Представьте себе Германию, 39 год. Человеку из Советского Союза запрещают въезд в Германию. Как он должен к этому относиться?» — заявил тогда режиссер.