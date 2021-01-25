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Москва

Панин рассказал о полученном от матери наcледстве 

Вероника Полынина 1 час назад
Панин получил в наследство квартиру в Коньково
Фото: ТАСС
Актер Алексей Панин получит в наследство от матери двухкомнатную квартиру в московском районе Коньково, дом в деревне и автомобиль. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Как сообщал «Рамблер», мать Алексея Панина Татьяна Власова, работавшая редактором в издательстве «Наука», скончалась 5 января от осложнений, вызванных коронавирусом.
Артист, который в прошлом году перебрался на постоянное место жительство в Испанию, приехал в Москву, чтобы попрощаться с матерью и уладить вопрос с наследством.
Алексей Панан винит себя за то, что не смог провести с мамой последние дни ее жизни. Он признался, что известие о смерти матери застигло его врасплох.

«Я первый день после ее смерти провел в агонии. Что-то делал, наливал, пил. Второй день не помню вообще. Ну просто стерто все», — признался Панин в программе «Звезды сошлись».

Панин не взял с собой на похороны дочь Анну, чтобы не травмировать ее детскую психику. Панин хочет, чтобы в памяти Анны бабушка осталась живой.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Алексей Панин
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