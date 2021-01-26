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«Тайный сын» Началовой может оставить её дочь без наследства 

News.ru и ещё 2 41 минуту назад
«Тайный сын» Началовой может оставить её дочь без наследства
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Тайный сын» Началовой вполне может претендовать на наследство матери, если будет доказано его родство с певицей. Отцом ребёнка является последний мужчина артистки Вячеслав Кудря, который якобы воспользовался яйцеклетками певицы.
Известно, что родители певицы и её дочь Вера Алдонина приняли мальчика, родившегося после смерти Началовой, как родного. Но пока они не комментируют ситуацию, пишет «Собеседник».
Высказался по этому поводу журналист Денис Сорокин, который дружил с Юлией. По его словам, о сыне певицы он узнал только в ходе ток-шоу на телеканале НТВ. Сорокин уверен, что артистка никогда бы не допустила, чтобы её дочь лишили наследства.

Она безумно любила дочь и никогда бы не дала добро на то, чтобы её обделили. Но адвокаты говорят: по закону, если докажут родство сына Кудри с Началовой, он может претендовать на её имущество, — говорит журналист.

Пока последний возлюбленный певицы не заговорил о наследстве, но если такое случится, ребёнку придётся сдать тест ДНК. Семье Началовой Сорокин советует бороться за права девочки. Журналист отмечает, что у отца Веры есть другая семья, в которой растут ещё двое детей. И им он тоже должен что-то оставить.

Надеюсь, Вячеслав Кудря, если он действительно воспользовался яйцеклетками Началовой, не обидит Верочку. Повторюсь: Юля бы никогда этого не позволила, — добавил Сорокин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рождение ребёнка певицы Юлии Началовой после её смерти вполне реально. Врачи объяснили, как это произошло.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Вячеслав Кудря , Денис Сорокин , ИД "Собеседник" , НТВ
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