«Тайный сын» Началовой может оставить её дочь без наследства 

«Тайный сын» Началовой вполне может претендовать на наследство матери, если будет доказано его родство с певицей. Отцом ребёнка является последний мужчина артистки Вячеслав Кудря , который якобы воспользовался яйцеклетками певицы.

Известно, что родители певицы и её дочь Вера Алдонина приняли мальчика, родившегося после смерти Началовой, как родного. Но пока они не комментируют ситуацию, пишет «Собеседник».

Высказался по этому поводу журналист Денис Сорокин , который дружил с Юлией. По его словам, о сыне певицы он узнал только в ходе ток-шоу на телеканале НТВ. Сорокин уверен, что артистка никогда бы не допустила, чтобы её дочь лишили наследства.

Она безумно любила дочь и никогда бы не дала добро на то, чтобы её обделили. Но адвокаты говорят: по закону, если докажут родство сына Кудри с Началовой, он может претендовать на её имущество, — говорит журналист.

Пока последний возлюбленный певицы не заговорил о наследстве, но если такое случится, ребёнку придётся сдать тест ДНК. Семье Началовой Сорокин советует бороться за права девочки. Журналист отмечает, что у отца Веры есть другая семья, в которой растут ещё двое детей. И им он тоже должен что-то оставить.

Надеюсь, Вячеслав Кудря, если он действительно воспользовался яйцеклетками Началовой, не обидит Верочку. Повторюсь: Юля бы никогда этого не позволила, — добавил Сорокин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рождение ребёнка певицы Юлии Началовой после её смерти вполне реально. Врачи объяснили, как это произошло.