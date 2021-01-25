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«Надо с этим завязывать»: Собчак рассказала об алкоголе и тусовках 

Вероника Полынина 30 минут назад
Собчак рассказала о любви к тусовкам и выпивке
Фото: ТАСС
Ксению Собчак не пустили в ресторан «Пушкин» из-за «всклокоченного вида». Об этом сама журналистка рассказала во время беседы с актером Никитой Ефремовым для Youtube-проекта «Осторожно, Собчак».
По словам Ксении, в молодости она любила тусовки, часто выпивала без меры и в таком виде появлялась на людях. Однако после одного эпизода она решила поменять свой образ жизни.

«Я помню этот момент, когда поняла, что надо с этим завязывать. Шесть утра, после каких-то вечеринок я прихожу в ресторан «Пушкин», и меня туда не пускают! Притом, что я уже известный человек. То есть я уже в таком всклокоченном виде, что меня не пустили в ресторан. Как бомжа! В этот момент я понимаю — я на дне», — призналась Собчак.

Она добавила, что легко преодолела увлечение тусовками и алкоголем, потому что никогда не ощущала зависимости от спиртного.
Гость шоу Никита Ефремов также признался, что имел проблемы с алкоголем в юности, но постепенно смог взять свою зависимость под контроль. Он подчеркнул, что не притронулся к спиртному даже тогда, когда узнал, что его отец актер Михаил Ефремов спровоцировал смертельную аварию.
Как сообщал «Рамблер», ранее Ксения Собчак похвасталась достижениями в 2020 году, среди которых — первое место в рейтинге самых цитируемых журналистов и пятое место в топ-40 журнала Forbes самых успешных звезд шоу-бизнеса до 40 лет. Собчак призвала коллег-журналистов «завидовать молча».
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Ефремов , Ксения Собчак , Forbes
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