Максакова объяснила шумиху вокруг приезда в Россию безопасностью

По словам певицы, она опасается за свою безопасность и поэтому «сделала свой визит в Москву таким гласным и шумным».

«Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить. Я, конечно же, волнуюсь, потому что я связываю то, что произошло с Денисом, со всей этой мошеннической историей», — рассказала она.

По словам Максаковой, она остановилась в гостинице, потому что в Москве ей негде жить. Она пожаловалась, что ее мать, актриса Людмила Максакова , с ней не общается, так же, как и старшие дети.

На вопрос о том, собирается ли она вернуться в Россию, Максакова предложила дождаться окончания суда. При этом она заявила, что ее дом — на Украине, где находится ее младший сын, и где она строит карьеру оперной певицы.

Ранее телеканал НТВ сообщил, что Максакова «тайно» вернулась в Москву через Стамбул, раскаялась и планирует остаться на родине.