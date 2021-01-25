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Москва

Максакова объяснила шумиху вокруг своего приезда в Россию 

Вероника Полынина 20 минут назад
Максакова объяснила шумиху вокруг приезда в Россию безопасностью
Фото: ТАСС
Вдова убитого на Украине депутата Госдумы Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова опровергла слухи о возвращении в Москву.
В интервью Business FM Максакова заявила, что приехала в Россию из-за судебного процесса с Денисом Панаитовым — бывшим начальником отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области и бизнес-партнером Дениса Вороненкова, который завладел ее квартирой в Москве, а взамен обещал ей квартиру в Киеве, но свое обещание не выполнил.
Максакьва вернулась в Россию
По словам певицы, она опасается за свою безопасность и поэтому «сделала свой визит в Москву таким гласным и шумным».

«Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить. Я, конечно же, волнуюсь, потому что я связываю то, что произошло с Денисом, со всей этой мошеннической историей», — рассказала она.

По словам Максаковой, она остановилась в гостинице, потому что в Москве ей негде жить. Она пожаловалась, что ее мать, актриса Людмила Максакова, с ней не общается, так же, как и старшие дети.
На вопрос о том, собирается ли она вернуться в Россию, Максакова предложила дождаться окончания суда. При этом она заявила, что ее дом — на Украине, где находится ее младший сын, и где она строит карьеру оперной певицы.
Ранее телеканал НТВ сообщил, что Максакова «тайно» вернулась в Москву через Стамбул, раскаялась и планирует остаться на родине.
Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. Украинские следственные органы назвали организатором убийства Вороненкова Владимира Тюрина — криминального авторитета и бывшего гражданского мужа Максаковой, однако в 2019 году обвинения были сняты.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Владимир Тюрин , Денис Вороненков , Людмила Максакова , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , СКР , Business FM , НТВ
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