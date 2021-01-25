Владимир Высоцкий продал права на три свои песни филармонии Ярославля . Это выяснили сотрудники музея Высоцкого в Екатеринбурге , анализируя попавшие к ним рукописи барда. Бизнесмен Андрей Гавриловский , предоставивший документы музею, выкупил их у букинистов.

Среди бумаг оказался интересный договор — трудовое соглашение между Высоцким и филармонией Ярославля. В соответствии с документом автор продал стихи и музыку на свои песни «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука» филармонии.

Соглашение представляет собой схему, по которой Высоцкому выплатили деньги за концерт. Филармония провела выступление с участием других исполнителей, а одно из отделений отдала Высоцкому. Чтобы ему заплатить, составили документ, якобы он для филармонии написал текст и музыку к композициям. При этом песни «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука» уже тогда были очень популярными, пояснил бизнесмен суть схемы Е1.RU.

Концерт барда Ярославлю обошелся в 540 рублей: по 80 рублей за слова и по 100 рублей за музыку.

Проведенная экспертиза подтвердила подлинность найденных документов. В соответствии с заключением экспертов подпись и рукописи сделаны рукой Высоцкого, так что формально филармония могла претендовать на авторские права. Вскоре бумаги займут свое место среди экспонатов музея Высоцкого в Екатеринбурге.