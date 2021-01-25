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СМИ узнали, что Высоцкий продал права на три свои песни 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Высоцкий продал права на три свои песни
Фото: РИА Новости
Владимир Высоцкий продал права на три свои песни филармонии Ярославля. Это выяснили сотрудники музея Высоцкого в Екатеринбурге, анализируя попавшие к ним рукописи барда. Бизнесмен Андрей Гавриловский, предоставивший документы музею, выкупил их у букинистов.
Среди бумаг оказался интересный договор — трудовое соглашение между Высоцким и филармонией Ярославля. В соответствии с документом автор продал стихи и музыку на свои песни «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука» филармонии.
Соглашение представляет собой схему, по которой Высоцкому выплатили деньги за концерт. Филармония провела выступление с участием других исполнителей, а одно из отделений отдала Высоцкому. Чтобы ему заплатить, составили документ, якобы он для филармонии написал текст и музыку к композициям. При этом песни «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука» уже тогда были очень популярными, пояснил бизнесмен суть схемы Е1.RU.
Концерт барда Ярославлю обошелся в 540 рублей: по 80 рублей за слова и по 100 рублей за музыку.
Проведенная экспертиза подтвердила подлинность найденных документов. В соответствии с заключением экспертов подпись и рукописи сделаны рукой Высоцкого, так что формально филармония могла претендовать на авторские права. Вскоре бумаги займут свое место среди экспонатов музея Высоцкого в Екатеринбурге.
В понедельник, 25 января, исполняется 83 года со дня рождения Владимира Высоцкого. Творчество советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя песен стало культурным достоянием нашей страны и «совестью эпохи».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Гавриловский
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