Муж Лопыревой задолжал банку 11 миллионов рублей 

Известно, что Булатов оформил два кредита в «Фора-банке» в 2015 году: взял в сумме около 10 миллионов рублей под 19% годовых. Тогда он работал в компании «Ташир», владельцем которой являлся его тесть Самвел Карапетян , которого СМИ называют «самым богатым армянином в России». Булатов вносил платежи с нарушением графика, возникали просрочки. В результате банк обратился в суд с требованием взыскать с чиновника полную сумму задолженности плюс пени. Булатов на заседаниях уверял, что о нарушении кредитного договора ничего не знал, поскольку долгое время находился за пределами РФ.

Однако суд встал на сторону финансовой организации и обязал его расплатиться с долгами. На сегодняшний день Булатов, который развелся с дочкой Карапетяна и женился на Виктории Лопыревой, должен банку порядка 11 миллионов рублей.

В декабре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что режиссер Федор Бондарчук задолжал банку крупную сумму. Несколько лет назад он оформил на себя кредит в 10 миллионов рублей под 14% годовых. Средства режиссер вложил в кинопроизводство, но займ не вернул, как то предписывал договор.

В результате юристы банка обратились в суд, который постановил взыскать с Бондарчука 11,2 миллиона рублей. Даже после решения суда режиссер не погасил долг. Банкиры пошли дальше и снова подали на него в суд: на этот раз с Бондарчука потребовали взыскать неустойку по договору. В настоящее время в Симоновском суде рассматривается иск, согласно которому кинодеятель обязан вернуть банку почти 6,3 миллиона рублей в качестве неустойки за несвоевременное возвращение заемных средств, еще почти 300 тысяч рублей за неуплату процентов, а также чуть более 40 тысяч рублей за госпошлину.