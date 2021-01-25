Пригожин приветствовал возвращение Максаковой в Россию

«Мне хочется сказать ей «добро пожаловать домой». Здесь ее дом, здесь мы не делим на плохих и хороших, она имеет право вернуться к себе домой. Блудные сыновья и дочери рано или поздно возвращаются домой. Нигде так тепло не согреют, как дома, даже когда человек ошибся», — говорит Пригожин.