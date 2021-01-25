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Москва

Пригожин отреагировал на возвращение «блудной дочери» Максаковой в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Пригожин приветствовал возвращение Максаковой в Россию
Фото: РИА Новости
Россия является домом для оперной певицы Марии Максаковой, поэтому нигде так тепло не согреют, как здесь, даже когда человек ошибся, сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя возвращение артистки из Украины на родину.
Оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, решила вернуться на родину. В Россию она приехала тайно, провернув настоящую спецоперацию. Артистка также сообщила, что полна решимости начать новую жизнь.

«Мне хочется сказать ей «добро пожаловать домой». Здесь ее дом, здесь мы не делим на плохих и хороших, она имеет право вернуться к себе домой. Блудные сыновья и дочери рано или поздно возвращаются домой. Нигде так тепло не согреют, как дома, даже когда человек ошибся», — говорит Пригожин.

Ранее в беседе с газетой взгляд Пригожин назвал Максакову «ведомой» и подчеркнул, что как артиста ее в России ждут. Также он отметил, что певицу и ранее никто из дома не выгонял.

«К сожалению человеческая доля такова, что он не робот и имеет право на ошибки и на то, чтобы оступиться. Поэтому мы должны иметь возможность давать людям шанс и прощать», — заключил продюсер.

В конце 2019 года певица рассказала, что в ее жизни был период, когда ей «не хотелось развлекать россиян», но теперь она видит, что отношение начинает улучшаться, поэтому она будет готова выступить на родине после того, как между Россией и Украиной «будет заключено перемирие».
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Шоу-бизнес , Мария Максакова-Игенбергс , Иосиф Пригожин , Единая Россия , Госдума , Деловая газета "Взгляд"
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